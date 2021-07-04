Погода обрушить на Одеську область дощі упереміш з грозами
Про погіршення метеоумов всіх жителів попередили синоптики в неділю 4 липня.
Вже до вечора і вночі очікується злива з грозою. До того ж можливий шквальний вітер до 15-20 м/с. у прес-службі ДСНС навіть оголосили штормове попередження, передає Politeka.net.
За прогнозами Укргідрометцентру, в найближчі дні на всій території Одеської області буде розташовуватися поле зниженого атмосферного тиску, сприяючи нестійкій погоді з короткочасними дощами і грозами.
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Термометр вдень покаже 23-28°С, А до ночі стовпчик опуститься до позначки 15-20°С.
Треба сказати, що дощі обіцяють і всі наступні 3 дні.
Раніше ми повідомляли, погода в Одеському регіоні на екваторі літа 2021 року буде різноманітною — і спекотною, і одночасно багатою на опади. Особливо багато дощів з грозами очікується в перші два тижні місяця.
Нагадаємо, що стихія потріпне Одесу, рівень небезпеки високий: зроблено попередження
Ще Politeka писала, що на Одещині виникла загроза прориву дамби через рясні дощі.
Також Politeka повідомляла, що спека насувається на Одеську область, "вжарить" відразу +35: названа дата