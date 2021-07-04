У центрі Одеси загорівся ресторан

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Загоряння в ресторані, який розташований на першому поверсі 2-х двоповерхового будинку.

До гасіння вогню залучили 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.

На місці рятувальники встановили, що спалахнула шафа для копчення м'яса на кухні.

Пожежу загасили о 16: 39 на площі 8 квадратних метрів. Під час пожежі була евакуйована жінка з дитиною.

Загиблих і травмованих немає. Причина пожежі та збиток встановлюється.

Нагадаємо, в Одеській області рятувальники терміново з'їхалися на пожежу, яка палахкотіла в кафе

НП сталася в ніч на 1 липня в місті Ізмаїлі на вул.Шевченка.

Зазначається, що на момент виникнення пожежі заклад не працював. Рятувальники локалізували вогонь о 4 годині 16 хвилин та ліквідували о 4 годині 52 хвилини на площі 70 кв. м.

Під час пожежі вогнем було знищено прибудову та підсобне приміщення, пошкоджено дах та стіни барного приміщення. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Причина загоряння на даний момент встановлюється.

До слова, в Одесі спалахнула житлова будівля, людей терміново евакуювали: кадри з місця НП

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