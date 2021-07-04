В центре Одессы загорелся ресторан

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Возгорание в ресторане, который расположен на первом этаже 2-х двухэтажного дома.

К тушению огня привлекли 14 спасателей и 4 единицы техники.

На месте спасатели установили, что вспыхнул шкаф для копчения мяса на кухне.

Пожар потушили в 16:39 на площади 8 квадратных метров. Во время пожара была эвакуирована женщина с ребенком.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.

Напомним, в Одесской области спасатели срочно съехались на пожар, который полыхал в кафе

ЧП произошло в ночь на 1 июля в городе Измаиле на ул. Шевченко.

Отмечается, что на момент возникновения пожара заведение не работало. Спасатели локализовали огонь в 4 часа 16 минут и ликвидировали в 4 часа 52 минуты на площади 70 кв.м.

Во время пожара огнем были уничтожены пристройка и подсобное помещение, повреждена крыша и стены барного помещения. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания на данный момент устанавливается.

К слову, в Одессе вспыхнуло жилое здание, людей срочно эвакуировали: кадры с места ЧП

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