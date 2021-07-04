В центре Одессы загорелся ресторан
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Возгорание в ресторане, который расположен на первом этаже 2-х двухэтажного дома.
К тушению огня привлекли 14 спасателей и 4 единицы техники.
На месте спасатели установили, что вспыхнул шкаф для копчения мяса на кухне.
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Пожар потушили в 16:39 на площади 8 квадратных метров. Во время пожара была эвакуирована женщина с ребенком.
Погибших и травмированных нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.
Напомним, в Одесской области спасатели срочно съехались на пожар, который полыхал в кафе
ЧП произошло в ночь на 1 июля в городе Измаиле на ул. Шевченко.
Отмечается, что на момент возникновения пожара заведение не работало. Спасатели локализовали огонь в 4 часа 16 минут и ликвидировали в 4 часа 52 минуты на площади 70 кв.м.
Во время пожара огнем были уничтожены пристройка и подсобное помещение, повреждена крыша и стены барного помещения. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Причина возгорания на данный момент устанавливается.
К слову, в Одессе вспыхнуло жилое здание, людей срочно эвакуировали: кадры с места ЧП
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