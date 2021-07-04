В Одессе вспыхнула квартира

Об этом сообщили в Главном управленим ДСНС Украины в Одесской области.

Жителей дома из-за сильного задымления пришлось эвакуировать.

Пожар случился поздно ночью, огонь ликвидировали через час.

К счастью, никто не пострадал и не погиб.

Огонь уничтожил в квартире кухню, повредил чердачное перекрытие.

Предварительно выяснилось, что вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электросети.

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ЧП произошло в ночь на 1 июля в городе Измаиле на ул. Шевченко.

Отмечается, что на момент возникновения пожара заведение не работало. Спасатели локализовали огонь в 4 часа 16 минут и ликвидировали в 4 часа 52 минуты на площади 70 кв.м.

Во время пожара огнем были уничтожены пристройка и подсобное помещение, повреждена крыша и стены барного помещения. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара принимали участие 9 спасателей и 3 пожарные машины.

Причина возгорания на данный момент устанавливается.

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