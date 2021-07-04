В Одессе вспыхнула квартира
Об этом сообщили в Главном управленим ДСНС Украины в Одесской области.
Жителей дома из-за сильного задымления пришлось эвакуировать.
Пожар случился поздно ночью, огонь ликвидировали через час.
К счастью, никто не пострадал и не погиб.
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Огонь уничтожил в квартире кухню, повредил чердачное перекрытие.
Предварительно выяснилось, что вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электросети.
Напомним, в Одесской области спасатели срочно съехались на пожар, который полыхал в кафе
ЧП произошло в ночь на 1 июля в городе Измаиле на ул. Шевченко.
Отмечается, что на момент возникновения пожара заведение не работало. Спасатели локализовали огонь в 4 часа 16 минут и ликвидировали в 4 часа 52 минуты на площади 70 кв.м.
Во время пожара огнем были уничтожены пристройка и подсобное помещение, повреждена крыша и стены барного помещения. К счастью, погибших и пострадавших нет.
В тушении пожара принимали участие 9 спасателей и 3 пожарные машины.
Причина возгорания на данный момент устанавливается.
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