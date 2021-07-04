В Одесі випускники стрибали з пірсу в море
Так, 3 липня в випускники почали відзначати закінчення навчання в школах і вузах.
Група хлопців в одязі стрибала з пірсу прямо в море.
У мережі припускають, що таким чином випускники Одеської морехідки відзначили закінчення навчання.
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