В Одесі випускники стрибали з пірсу в море

Так, 3 липня в випускники почали відзначати закінчення навчання в школах і вузах.

Група хлопців в одязі стрибала з пірсу прямо в море.

У мережі припускають, що таким чином випускники Одеської морехідки відзначили закінчення навчання.

Святкування відбувалося на Ланжероні на очах безлічі відпочиваючих.

Нагадаємо про зникнення дитини з Одеської лікарні.

Так, поліція оголосила в розшук 12-річного Олександра Тащи, який у вівторок, 29 червня, пішов з лікарні в Одесі і більше не повертався.

Відомо, що підліток проживає в селі Мирне Одеської області.

Прикмети зниклого хлопчика: зріст 130 сантиметрів, світле волосся, Середня статура, блакитні очі.

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