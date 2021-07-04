В Одессе выпускники прыгали с пирса в море
Так, 3 июля в выпускники начали отмечать окончание учебы в школах и вузах.
Группа парней в одежде прыгала с пирса прямо в море.
В сети предполагают, что таким образом выпускники одесской мореходки отметили окончание учебы.
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Празднование происходило на Ланжероне на глазах множества отдыхающих.
Напомним об исчезновении ребенка из одесской больницы.
Так, полиция объявила в розыск 12-летнего Александра Тащи, который во вторник, 29 июня, ушел из больницы в Одессе и больше не возвращался.
Известно, что подросток проживает в селе Мирное Одесской области.
Приметы пропавшего мальчика: рост 130 сантиметров, светлые волосы, среднее телосложение, голубые глаза.
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