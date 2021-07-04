В Одессе выпускники прыгали с пирса в море

Так, 3 июля в выпускники начали отмечать окончание учебы в школах и вузах.

Группа парней в одежде прыгала с пирса прямо в море.

В сети предполагают, что таким образом выпускники одесской мореходки отметили окончание учебы.

Празднование происходило на Ланжероне на глазах множества отдыхающих.

Напомним об исчезновении ребенка из одесской больницы.

Так, полиция объявила в розыск 12-летнего Александра Тащи, который во вторник, 29 июня, ушел из больницы в Одессе и больше не возвращался.

Известно, что подросток проживает в селе Мирное Одесской области.

Приметы пропавшего мальчика: рост 130 сантиметров, светлые волосы, среднее телосложение, голубые глаза.

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