В Одеській області авто збило трьох пішоходів

Про це повідомили в поліції Одеської області.

33-річний водій скоїв наїзд на людей, які перетинали дорогу на неосвітленій ділянці пішохідного переходу.

В аварії загинули хлопчик, 2013 р. н., і його 37-річна тітка. Ще одну постраждалу-30-річну жінку-госпіталізували з численними травмами.

Чоловік керував транспортним засобом тверезим

Водія затримали в порядку ст.208 Кримінального кодексу України в рамках провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286.

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Причиною заблокованого руху стала дорожня аварія на військовому узвозі,

Там позашляховик Audi зіткнувся з Жигулями.

В результаті ДТП у Жигулів утворилася вм'ятина на кузові в районі водійських дверей, а у позашляховика постраждав передній бампер і фари.

На щастя, в аварії обійшлося без постраждалих. Всі учасники руху відбулися легким переляком.

Однак рух по військовому спуску виявився заблокованим.

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