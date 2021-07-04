В Одеській області авто збило трьох пішоходів
Про це повідомили в поліції Одеської області.
33-річний водій скоїв наїзд на людей, які перетинали дорогу на неосвітленій ділянці пішохідного переходу.
В аварії загинули хлопчик, 2013 р. н., і його 37-річна тітка. Ще одну постраждалу-30-річну жінку-госпіталізували з численними травмами.
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Водія затримали в порядку ст.208 Кримінального кодексу України в рамках провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286.
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Причиною заблокованого руху стала дорожня аварія на військовому узвозі,
Там позашляховик Audi зіткнувся з Жигулями.
В результаті ДТП у Жигулів утворилася вм'ятина на кузові в районі водійських дверей, а у позашляховика постраждав передній бампер і фари.
На щастя, в аварії обійшлося без постраждалих. Всі учасники руху відбулися легким переляком.
Однак рух по військовому спуску виявився заблокованим.
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