Курорти на Одещині щорічно відвідують десятки тисяч туристів

Завдяки великій території та двом морям, що омивають узбережжя України, країна славиться своїми численними курортами.

Багато українців вже взяли відпустки та планують свій відпочинок. Найбільш привабливою для багатьох є саме Одеська область, оскільки тут можна відпочити бюджетно.

Наприклад, в Затоці найдешевший номер обійдеться у 275 гривень на добу для одного відпочиваючого, для пари ціна вже майже вдвічі більше - 450. У вартість проживання входитиме безкоштовний інтернет, ну а щоб приготувати собі поїсти, доведеться ділити кухню з іншими постояльцями, повідомляє Dnepr.info.

У Затоці також можна зняти бюджетний номер з двоспальним ліжком, загальними зручностями і кухнею - це задоволення обійдеться в 320 гривень за добу.

У Коблево можна жити за 300 гривень на добу - море тут в пішій доступності.

Вас чекає двомісний номер з вентилятором, вішалкою, і загальними умовами та столом зі стільцями на вулиці. Інтернетом можна користуватися безкоштовно.

У курортному районі Аркадія за 350 грн на добу можна розслабиться в номері з кондиціонером і телевізором.

У центрі Одеси мінімальна вартість номера становить 450 грн на добу. Невеликим нюансом є відсутність вікон, але зі зручностями-Інтернетом і телевізором.

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