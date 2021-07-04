Курорты на Одесчине ежегодно посещают десятки тысяч туристов

Благодаря большой территории и двум морям, омывающим побережье Украины, страна славится своими многочисленными курортами.

Многие украинцы уже взяли отпуска и планируют свой отдых. Наиболее заманчивой для многих является именно Одесская область, поскольку здесь можно отдохнуть бюджетно.

Например, в Затоке самый дешевый номер обойдется в 275 гривен в сутки для одного отдыхающего, для пары цена уже почти вдвое больше - 450. В стоимость проживания будет входить бесплатный Интернет, ну а чтобы приготовить себе покушать, придется делить кухню с другими постояльцами, сообщает Dnepr.info.

В Затоке также можно снять бюджетный номер с двуспальной кроватью, общими удобствами и кухней - это удовольствие обойдется в 320 гривен за сутки.

В Коблево можно жить за 300 гривен в сутки - море здесь в пешей доступности.

Вас ждет двухместный номер с вентилятором, вешалкой, и общими условиями и столом со стульями на улице. Интернетом можно пользоваться бесплатно.

В курортном районе Аркадия за 350 грн в сутки можно расслабится в номере с кондиционером и телевизором.

В центре Одессы минимальная стоимость номера составляет 450 грн в сутки. Небольшим нюансом является отсутствие окон, но с удобствами - Интернетом и телевизором.

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