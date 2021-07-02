Затоку и Одессу назвали одним из лучших мест для отдыха во всей Украине

Курортный поселок оказалася в числе лидеров туристических предпочтений среди всех жителей Украины. Затока попала на четвертое место рейтинга, а сам город Одесса - на шестом.

В десятку самых популярных направлений для путешествий внутри страны вошли: Бердянск, Железный порт, Коблево, Затока, Кирилловка, Одесса, Арабатская стрелка, Седово, Скадовск, Счастливцево. Об этом свидетельствует анализ поисковых запросов украинцев за три месяца, который провела Google Украина.

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В тоже время популярные курорты в других странах также становятся более доступными для наших граждан. В первой пятерке традиционно Турция, Кипр, Албания, Болгария и Черногория. Затем следуют Хорватия, Греция, Египет, Грузия и ОАЭ.

Ранее мы писали, на популярном пляже в Одессе обнаружили слив канализации

Его спрятали прямо над настилом в знаменитой одесской Аркадии.

«В Аркадии под настилом припрятался слив канализации. Добро пожаловать на шлакопляж!», - говорится в публикации.

Напомним, что семейная трагедия разыгралась на Одесчине: тела мужчины с ребенком достали из колодца, кадры

А еще Politeka писала, что трагически завершились поиски молодого одессита, кадры: "тело присыпали землей"

Также Politeka сообщала, что появилось фото 20-летнего моряка из Одессы, сгоревшем на судне: "Был добрый и улыбчивый"