В Одесі спалахнула квартира
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
Мешканців будинку через сильне задимлення довелося евакуювати.
Пожежа сталася пізно вночі, вогонь ліквідували через годину.
На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.
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Вогонь знищив у квартирі кухню, пошкодив горищне перекриття.
Попередньо з'ясувалося, що ймовірною причиною пожежі називають коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, в Одеській області рятувальники терміново з'їхалися на пожежу, яка палахкотіла в кафе
НП сталася в ніч на 1 липня в місті Ізмаїлі на вул.Шевченка.
Зазначається, що на момент виникнення пожежі заклад не працював. Рятувальники локалізували вогонь о 4 годині 16 хвилин та ліквідували о 4 годині 52 хвилини на площі 70 кв. м.
Під час пожежі вогнем було знищено прибудову та підсобне приміщення, пошкоджено дах та стіни барного приміщення. На щастя, загиблих і постраждалих немає.
У гасінні пожежі брали участь 9 рятувальників та 3 пожежні машини.
Причина загоряння на даний момент встановлюється.
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