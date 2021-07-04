В Одесі спалахнула квартира

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Мешканців будинку через сильне задимлення довелося евакуювати.

Пожежа сталася пізно вночі, вогонь ліквідували через годину.

На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.

Вогонь знищив у квартирі кухню, пошкодив горищне перекриття.

Попередньо з'ясувалося, що ймовірною причиною пожежі називають коротке замикання електромережі.

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НП сталася в ніч на 1 липня в місті Ізмаїлі на вул.Шевченка.

Зазначається, що на момент виникнення пожежі заклад не працював. Рятувальники локалізували вогонь о 4 годині 16 хвилин та ліквідували о 4 годині 52 хвилини на площі 70 кв. м.

Під час пожежі вогнем було знищено прибудову та підсобне приміщення, пошкоджено дах та стіни барного приміщення. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

У гасінні пожежі брали участь 9 рятувальників та 3 пожежні машини.

Причина загоряння на даний момент встановлюється.

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