Одеситів турбує аварійний будинок, шматки фасаду якого падають на автомобілі
Люди побоюються, що шматки ліпнини можуть впасти на голови пішоходів, що проходять повз, адже будинок знаходитися в історичному центрі Одеси на вулиці Гоголя, 14.
Відповідна скарга зареєстрована на сайті Єдиного центру звернень громадян у п'ятницю, 2 липня, передає Politeka.net
Місцеві жителі кажуть, що шматки декору вже неодноразово падали на припарковані автомобілі.
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На наданих знімках можна побачити, що руйнування верхнього карниза дуже серйозна. З самого декору і матеріалу основного покриття майже нічого не залишилося.
До того ж руйнування фасаду прискорили складні погодні умови, оскільки дощі і шторм разом із затягуванням спекою могли викликати швидку ерозію матеріалів покриття історичної будівлі.
Одесити просять комунальників, якнайшвидше звернути увагу на проблему з аварійною частиною будівлі.
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