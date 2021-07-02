Одеситів турбує аварійний будинок, шматки фасаду якого падають на автомобілі

Люди побоюються, що шматки ліпнини можуть впасти на голови пішоходів, що проходять повз, адже будинок знаходитися в історичному центрі Одеси на вулиці Гоголя, 14.

Відповідна скарга зареєстрована на сайті Єдиного центру звернень громадян у п'ятницю, 2 липня, передає Politeka.net

Місцеві жителі кажуть, що шматки декору вже неодноразово падали на припарковані автомобілі.

На наданих знімках можна побачити, що руйнування верхнього карниза дуже серйозна. З самого декору і матеріалу основного покриття майже нічого не залишилося.

До того ж руйнування фасаду прискорили складні погодні умови, оскільки дощі і шторм разом із затягуванням спекою могли викликати швидку ерозію матеріалів покриття історичної будівлі.

Одесити просять комунальників, якнайшвидше звернути увагу на проблему з аварійною частиною будівлі.

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