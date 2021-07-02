Одесситов тревожит аварийный дом, куски фасада которого падают на автомобили

Люди опасаются, что куски лепнины могут упасть на головы проходящих мимо пешеходов, ведь дом находиться в историческом центре Одессы на улице Гоголя, 14.

Соответствующая жалоба зарегистрирована на сайте Единого центра обращений граждан в пятницу, 2 июля, передает Politeka.net

Местные жители говорят, что куски декора уже неоднократно падали на припаркованные автомобили.

На предоставленных снимках можно увидеть, что разрушение верхнего карниза очень серьезная. С самого декора и материала основного покрытия почти ничего не осталось.

К тому же разрушение фасада ускорили сложные погодные условия, поскольку дожди и шторм вместе с затяжкой жарой могли вызвать скорую эрозию материалов покрытия исторического здания.

Одесситы просят коммунальщиков, как можно быстрее обратить внимание на проблему с аварийной частью здания.

Напомним, что фекалии обнаружили в Черном море, отдыхающим запрещено купаться: видео беспредела

А еще Politeka писала, что туристы жалуются на отдых в Одессе, видео с пляжей: "Худшее место"

Также Politeka сообщала, что в Аркадии нашли слив канализации, кадры: "припрятали под..."