Одесситов тревожит аварийный дом, куски фасада которого падают на автомобили
Люди опасаются, что куски лепнины могут упасть на головы проходящих мимо пешеходов, ведь дом находиться в историческом центре Одессы на улице Гоголя, 14.
Соответствующая жалоба зарегистрирована на сайте Единого центра обращений граждан в пятницу, 2 июля, передает Politeka.net
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Местные жители говорят, что куски декора уже неоднократно падали на припаркованные автомобили.
На предоставленных снимках можно увидеть, что разрушение верхнего карниза очень серьезная. С самого декора и материала основного покрытия почти ничего не осталось.
К тому же разрушение фасада ускорили сложные погодные условия, поскольку дожди и шторм вместе с затяжкой жарой могли вызвать скорую эрозию материалов покрытия исторического здания.
Одесситы просят коммунальщиков, как можно быстрее обратить внимание на проблему с аварийной частью здания.
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