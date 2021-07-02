В Одесі поліція і родичі ведуть пошуки зниклого хлопчика зі шрамом на обличчі

Інформація про зникнення підлітка з'явилася на сайті Нацполіції Одеського регіону в п'ятницю, 2 липня, передає Politeka.net.

Повідомляється, що 15-річний Кирило Горшков, пішов з дому близько другої години дня і з тих пір не повернувся.

Прикмети хлопця: на вигляд йому 16-18 років, зріст близько 197 сантиметрів, волосся русяве, очі сірі, худорлявої статури.

Був одягнений в бордову футболку, чорні шорти і сірі кросівки. Мав при собі чорний рюкзак. Особливі прикмети: шрам під лівим оком.

"Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Кирила Горшкова, поліція просить повідомити за телефонами +380 (95) 020 99 72, +380 (63) 057 02 46, (048) 779 42 88 або на спецлінію» 102", - звернулися в поліції.



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Так, поліція оголосила в розшук 12-річного Олександра Тащи, який у вівторок, 29 червня, пішов з лікарні в Одесі і більше не повертався.

Відомо, що підліток проживає в селі Мирне Одеської області.

Прикмети зниклого хлопчика: зріст 130 сантиметрів, світле волосся, Середня статура, блакитні очі.

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