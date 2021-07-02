В Одессе полиция и родственники ведут поиски пропавшего мальчика со шрамом на лице
Информация об исчезновании подростка появилась на сайте Нацполиции одесского региона в пятницу, 2 июля, передает Politeka.net.
Сообщается, что 15-летний Кирилл Горшков, ушел из дома около двух часов дня и с тех пор не вернулся.
Приметы парня: на вид ему 16-18 лет, рост около 197 сантиметров, волосы русые, глаза серые, худощавого телосложения.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Мужчина пустил за руль 11-летнего сына: мальчик разбился в ДТП, отца забрала скорая
Настя Каменских откровенно рассказала, когда наконец родит от Потапа: "Полнейший шок"
Беременные Катя Осадчая и MamaRika померялись животиками у бассейна: "Будет девочка"
Дан Балан не устоял перед юной красоткой с сайта знакомств, ничего общего с Тиной: "Вот она, та самая..."
Был одет в бордовую футболку, черные шорты и серые кроссовки. Имел при себе черный рюкзак. Особые приметы: шрам под левым глазом.
«Если у вас есть информация о местонахождении Кирилла Горшкова, полиция просит сообщить по телефонам +380 (95) 020 99 72, +380 (63) 057 02 46, (048) 779 42 88 или на спецлинию «102», - обратились в полиции.
Также мы писали об исчезновении ребенка из одесской больницы.
Так, полиция объявила в розыск 12-летнего Александра Тащи, который во вторник, 29 июня, ушел из больницы в Одессе и больше не возвращался.
Известно, что подросток проживает в селе Мирное Одесской области.
Приметы пропавшего мальчика: рост 130 сантиметров, светлые волосы, среднее телосложение, голубые глаза.
Напомним, что нечистоты обнаружили в Черном море, отдыхающим запрещено купаться: видео беспредела
А еще Politeka писала, что туристы жалуются на отдых в Одессе, видео с пляжей: "Худшее место"
Также Politeka сообщала, что в Аркадии нашли слив канализации, кадры: "припрятали под..."