В Одессе полиция и родственники ведут поиски пропавшего мальчика со шрамом на лице

Информация об исчезновании подростка появилась на сайте Нацполиции одесского региона в пятницу, 2 июля, передает Politeka.net.

Сообщается, что 15-летний Кирилл Горшков, ушел из дома около двух часов дня и с тех пор не вернулся.

Приметы парня: на вид ему 16-18 лет, рост около 197 сантиметров, волосы русые, глаза серые, худощавого телосложения.

Был одет в бордовую футболку, черные шорты и серые кроссовки. Имел при себе черный рюкзак. Особые приметы: шрам под левым глазом.

«Если у вас есть информация о местонахождении Кирилла Горшкова, полиция просит сообщить по телефонам +380 (95) 020 99 72, +380 (63) 057 02 46, (048) 779 42 88 или на спецлинию «102», - обратились в полиции.



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Так, полиция объявила в розыск 12-летнего Александра Тащи, который во вторник, 29 июня, ушел из больницы в Одессе и больше не возвращался.

Известно, что подросток проживает в селе Мирное Одесской области.

Приметы пропавшего мальчика: рост 130 сантиметров, светлые волосы, среднее телосложение, голубые глаза.

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