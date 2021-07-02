У порту Одеси пара дельфінів влаштували шоу для людей
Морських тварин помітили біля одного з причалів 1 липня. Люди схопилися за телефони, зняли все на відео і поділилися неймовірними кадрами в соцмережах, передавати Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
На наданому відео демонструється, як дельфіни підпливли до самого берега і почали грати один з одним, нітрохи не соромлячись ні присутніх людей, ні того, що їх знімають.
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У коментарях одесити були просто в захваті.
"Красунь",
"Це чудеса", - пишуть в мережі.
Варто сказати, що цього року дельфіни часті гості біля одеського узбережжя.
Минулого місяця зграя дельфінів влаштувала шоу на пляжі в Лузанівці.
Ссавці почали весело плескатися і грати в море майже біля самого берега на очах у здивованих пляжників. Показово, що тварини зовсім не боялися людей.
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