В пятницу, 2 июля Одесса будет находиться между двумя циклонами
Так, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в этот день в городе возможен кратковременный дождь с грозой, однако сохранится довольно жаркая погода.
Весь день будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха прогреется до 28 градусов выше нуля.
Ветер ожидается южный, 7-12 метров в секунду.
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Море начнет успокаиваться. Волны к вечеру опустятся до 0,3 метра в высоту. Температура морской воды составит +16 градусов а это значит, что она прогреется на 1 градус по сравнению со вчерашним днем.
Ранее мы сообщали, что погода в Одесском регионе на экваторе лета 2021 года будет разнообразной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки. Особенно много дождей с грозами ожидается в первые две недели месяца.
Так, согласно прогнозам погодного сайта gismeteo.ua, начиная с первого июля и до 13 июля Одесса окажется в плену дождей.
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