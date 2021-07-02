В порту Одессы пара дельфинов устроили шоу для людей
Морских животных заметили возле одного из причалов 1 июля. Люди схватились за телефоны, сняли всё на видео и поделились невероятными кадрами в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
На предоставленном видео демонстрируется, как дельфины подплыли к самому берегу и начали играть друг с другом, ничуть не стесняясь ни присутствующих людей, ни того, что их снимают.
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В комментариях одесситы были просто в восторге.
"Красавцы",
"Это чудеса", - пишут в сети.
Стоит сказать, что в этом году дельфины частые гости у одесского побережья.
В прошлом месяце стая дельфинов устроила шоу на пляже в Лузановке.
Млекопетающие начали весело плескаться и играть в море почти у самого берега на глазах у изумленных пляжников. Показательно, что животные совсем не боялись людей.
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