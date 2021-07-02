У центрі Одеси дві "швидкі" не змогли проїхати до хворих пацієнтів, які очікували медичної допомоги

Причиною заблокованого руху стала дорожня аварія на військовому узвозі,

Там позашляховик Audi зіткнувся з Жигулями. Відео оприлюднили у телеграм-каналі «Новини.LIVE Odesa» (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

В результаті ДТП у Жигулів утворилася вм'ятина на кузові в районі водійських дверей, а у позашляховика постраждав передній бампер і фари.

На щастя, в аварії обійшлося без постраждалих. Всі учасники руху відбулися легким переляком.

Однак рух по військовому спуску виявився заблокованим. Через ДТП, що сталося, дві машини "швидкої" допомоги, не змогли проїхати до своїх пацієнтів.

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