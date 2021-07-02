В центре Одессы две «скорые» не смогли проехать к больным пациентам, которые ожидали медпомощи
Причиной заблокированного движения стала дорожная авария на Военном спуске,
Там внедорожник Audi столкнулся с Жигулями. Видео обнародовали в телеграм-канале «Новини.LIVE Odesa» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В результате ДТП у Жигулей образовалась вмятина на кузове в районе водительской двери, а у внедорожника пострадал передний бампер и фары.
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К счасть, в аварии обошлось без пострадавших. Все участники движения отделались легким испугом.
Однако движение по Военному спуску оказалось заблокированным. Из-за случившегося ДТП, две машины «скорой» помощи, не смогли проехать к своим пациентам.
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