Затоку і Одесу назвали одним з кращих місць для відпочинку у всій Україні

Курортне селище опинилося в числі лідерів туристичних уподобань серед усіх жителів України. Затока потрапила на четверте місце рейтингу, а саме місто Одеса - на шостому.

У десятку найпопулярніших напрямків для подорожей всередині країни увійшли: Бердянськ, Залізний порт, Коблево, Затока, Кирилівка, Одеса, Арабатська стрілка, Сєдово, Скадовськ, Щасливцеве. Про це свідчить аналіз пошукових запитів українців за три місяці, який провела Google Україна.

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У той же час популярні курорти в інших країнах також стають більш доступними для наших громадян. У першій п'ятірці традиційно Туреччина, Кіпр, Албанія, Болгарія і Чорногорія. Потім слідують Хорватія, Греція, Єгипет, Грузія і ОАЕ.

Раніше ми писали, на популярному пляжі в Одесі виявили злив каналізації

Його сховали прямо над настилом в знаменитій одеській Аркадії.

"В Аркадії під настилом сховався злив каналізації. Ласкаво просимо на шлакопляж!» ,- йдеться в публікації.

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