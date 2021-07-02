В Одесі пасажир вдарив жінку-водія і отримав стусаном ногою
Неабиякі баталії розгорілися в тролейбусі№2. Кадри розмістили очевидці в телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами свідків того, що сталося, все почалося з того, водій не підібрала пасажира, що запізнився, з зупинки і почала рух.
Чоловік вирішив допомогти спізнілій жінці, і підняв скандал.
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У підсумку почав нападати на жінку-водія, яка в боргу не залишилася і виштовхала скандаліста з кабіни ногою.
На кадрах можна побачити, як пасажир стоїть біля кабіни водія і лається. Після словесної перепалки в хід пішли руки, чоловік зайшов в кабіну, і по всій видимості, вдарив водія по голові, остання виштовхала його ногою з кабіни.
Інші пасажири мали намір викликати поліцію.
Тролейбус зупинився, так як водій припинив рух, поставивши умову, щоб чоловік-скандаліст покинув салон.
Чим все закінчилося - не ясно, так як відеозйомка завершується.
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