В Одесі пасажир вдарив жінку-водія і отримав стусаном ногою

Неабиякі баталії розгорілися в тролейбусі№2. Кадри розмістили очевидці в телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами свідків того, що сталося, все почалося з того, водій не підібрала пасажира, що запізнився, з зупинки і почала рух.

Чоловік вирішив допомогти спізнілій жінці, і підняв скандал.

У підсумку почав нападати на жінку-водія, яка в боргу не залишилася і виштовхала скандаліста з кабіни ногою.

На кадрах можна побачити, як пасажир стоїть біля кабіни водія і лається. Після словесної перепалки в хід пішли руки, чоловік зайшов в кабіну, і по всій видимості, вдарив водія по голові, остання виштовхала його ногою з кабіни.

Інші пасажири мали намір викликати поліцію.

Тролейбус зупинився, так як водій припинив рух, поставивши умову, щоб чоловік-скандаліст покинув салон.

Чим все закінчилося - не ясно, так як відеозйомка завершується.

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