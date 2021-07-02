У п'ятницю, 2 липня Одеса перебуватиме між двома циклонами

Так, за прогнозами Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, в цей день в місті можливий короткочасний дощ з грозою, проте збережеться досить спекотна погода.

Весь день буде спостерігатися мінлива хмарність. Температура повітря прогріється до 28 градусів вище нуля.

Вітер очікується південний, 7-12 метрів в секунду.

Море почне заспокоюватися. Хвилі до вечора опустяться до 0,3 метра у висоту. Температура морської води складе + 16 градусів а це означає, що вона прогріється на 1 градус в порівнянні з вчорашнім днем.

Раніше ми повідомляли, що погода в Одеському регіоні на екваторі літа 2021 року буде різноманітною — і спекотною, і одночасно багатою на опади. Особливо багато дощів з грозами очікується в перші два тижні місяця.

Так, згідно з прогнозами погодного сайту gismeteo.ua, починаючи з першого липня і до 13 липня Одеса опиниться в полоні дощів.

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