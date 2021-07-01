Купатися в такій воді явно не безпечно

Чорне море біля берегів Одеси стало більше нагадувати болото

На стан морської води поскаржилися туристи і місцеві жителі, які розмістили відеозаписи в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як вода позеленіла від великої кількості водоростей і перетворилася на рідину.

Купатися в такій воді явно небезпечно, а смердючий запах відганяє від узбережжя навіть бувалих туристів.

Так, наприклад пляж в Аркадії на території «Ібіци» шокував одного з відпочиваючих.

Він назвав це місце найгіршим з усіх, що бачив і зазначив, що оренда тапчанів біля води досить дорога, не менше 200 гривень.

"Подивіться на це море на пляжі біля Ібіци, це мабуть найгірше місце, яке я бачив", - скаржиться чоловік.

Ще один так званий Елітний пляж ошелешив відпочиваючих своїм гнітючим станом. Він називається Private Elling і розташований в Суворовському районі Одеси.

Як розповіли туристи, не дивлячись на нечувані послуги, очищення морського дна не входить в плани орендарів узбережжя.

Зараз в морі біля берегів Одеси спостерігається цвітіння синьо-зелених водоростей.

Це процес сильно підвищує концентрацію азоту і фосфору, поглинає багато кисню. Через це у воді починають вмирати морські мешканці, а також розмножуватися сальмонели та інші небезпечні бактерії.

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