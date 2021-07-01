На популярному пляжі в Одесі виявили злив каналізації

Його сховали прямо над настилом в знаменитій одеській Аркадії. Про це повідомляє місцевий паблік "Одеса як вона є" і публікує фотографії на додачу, передає Politeka.net.

"В Аркадії під настилом сховався злив каналізації. Ласкаво просимо на шлакопляж!» ,- йдеться в публікації.

Користувачі в соцмережах вкрай обурені побаченим.

"Який жах, фу!»,

"Тим, хто там відпочиває, пофіг",

"Це ж треба, ніколи такого не було і ось знову",

"Тепер гидливість від пляжу залишиться на довго", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, в місті Чорноморську Одеської області відпочиваючим заборонено купатися в морі.

На пляжі вивісили червоний прапор, який свідчить про заборону у зв'язку із забрудненням морської води фекаліями.

"На пляжі Чорноморська вивісили червоний прапор у зв'язку із тим, що море брудне. Купання в морі заборонено», - відзначається в публікації.

Нагадаємо, що нечистоти виявили в Чорному морі, відпочиваючим заборонено купатися: відео свавілля

А ще Politeka писала, що одеські курорти заполонили маленькі "хижаки", фото

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