Іноземець, який приїхав на заробітки завдав смертельного удару одеситу
Трагедія розігралася в квартирі вбитого. Інформація про це з'явилася на сайті регіонального ГУНП, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як розповіли в поліції, 50-річний чоловік приїхав на заробітки в Одесу з сусідньої країни.
Він зняв квартиру, а потім посварився з її господарем. В ході конфлікту він схопив ніж і вдарив орендодавця ним в груди. Від поранення 44-річний чоловік помер на місці.
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Після розправи квартирант злякався відповідальності і кілька годин переховувався у дворі сусідньої школи, але його там незабаром виявили поліцейські.
Іноземця затримали. За вбивство йому загрожує до 15 років в'язниці.
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