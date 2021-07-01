Після вбивства ховався у дворі школи

Іноземець, який приїхав на заробітки завдав смертельного удару одеситу

Трагедія розігралася в квартирі вбитого. Інформація про це з'явилася на сайті регіонального ГУНП, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіли в поліції, 50-річний чоловік приїхав на заробітки в Одесу з сусідньої країни.

Він зняв квартиру, а потім посварився з її господарем. В ході конфлікту він схопив ніж і вдарив орендодавця ним в груди. Від поранення 44-річний чоловік помер на місці.

Після розправи квартирант злякався відповідальності і кілька годин переховувався у дворі сусідньої школи, але його там незабаром виявили поліцейські.

Іноземця затримали. За вбивство йому загрожує до 15 років в'язниці.

Не так давно ми повідомляли, в Одесі молоді люди скоїли жорстокий злочин.

Троє хлопців у віці 19-21 року зарізали 35-річного чоловіка і кинули в тунель, закидавши землею.

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