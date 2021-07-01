Иностранец, приехавший на заработки нанес смертельный удар одесситу
Трагедия разыгралась в квартире убитого. Информация об этом появилась на сайте регионального ГУНП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как рассказали в полиции, 50-летний мужчина приехал на заработки в Одессу из соседней страны.
Он снял квартиру, а потом поссорился с ее хозяином. В ходе конфликта он схватил нож и ударил арендодателя ним в грудь. От ранения 44-летний мужчина умер на месте.
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После расправы квартирант испугался ответственности и несколько часов скрывался во дворе соседней школы, но его там вскоре обнаружили полицейские.
Иностранца задержали. За убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Не так давно мы сообщали, в Одессе молодые люди совершили жестокое преступление.
Трое парней в возрасте 19-21 года зарезали 35-летнего мужчину и бросили в туннель, забросав землей.
Напомним, что трагически завершились поиски молодого одессита, кадры: "тело присыпали землей"
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