В аеропорту Одеси застрягли пасажири

Відповідне кадри оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net.

Так, було затримано кілька рейсів, що вилітають на курорти в Туреччині.

Рейси українських авіакомпаній не змогли вилетіти Туреччину. Аналогічна ситуація сталася і в столичному аеропорту»Бориспіль".

Станом на 8:20, відбулися затримки рейсів:

▫️PS 6237 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 02:00 виліт перенесено на 14: 00;

▫️PS 6233 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 03:00 виліт перенесено на 17: 30;

▫️PS 5333 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 11:40 виліт перенесено на 18:20;

▫️PS 5331 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 05:00 виліт перенесено на 11: 00;

Q️QU 4407 Київ-Анталія а / к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено 17: 40.

Представники авіакомпаній повідомили, що рейси перенесені через відсутність дозволу з боку Туреччини. У самому "Борисполі" зазначають, що затримка сталася з причин, на які не впливає аеропорт.

Як пояснив представник МЗС Олег Ніколенко, через затримку авіарейсів з України до Туреччини зсувається виліт рейсів Анталія-Київ і Анталія-Одеса.

В українському відомстві працюють, щоб забезпечити пасажирів харчуванням і тимчасовим розміщенням в готелі.

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