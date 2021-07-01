В аеропорту Одеси застрягли пасажири
Відповідне кадри оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net.
Так, було затримано кілька рейсів, що вилітають на курорти в Туреччині.
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Рейси українських авіакомпаній не змогли вилетіти Туреччину. Аналогічна ситуація сталася і в столичному аеропорту»Бориспіль".
Станом на 8:20, відбулися затримки рейсів:
▫️PS 6237 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 02:00 виліт перенесено на 14: 00;
▫️PS 6233 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 03:00 виліт перенесено на 17: 30;
▫️PS 5333 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 11:40 виліт перенесено на 18:20;
▫️PS 5331 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 05:00 виліт перенесено на 11: 00;
Q️QU 4407 Київ-Анталія а / к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено 17: 40.
Представники авіакомпаній повідомили, що рейси перенесені через відсутність дозволу з боку Туреччини. У самому "Борисполі" зазначають, що затримка сталася з причин, на які не впливає аеропорт.
Як пояснив представник МЗС Олег Ніколенко, через затримку авіарейсів з України до Туреччини зсувається виліт рейсів Анталія-Київ і Анталія-Одеса.
В українському відомстві працюють, щоб забезпечити пасажирів харчуванням і тимчасовим розміщенням в готелі.
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