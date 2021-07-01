В аэропорту Одессы застряли пассажиры

Соответствующее кадры обнародовали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

Так, было задержано несколько рейсов, вылетающих на курорты в Турции.

Рейсы украинских авиакомпаний не смогли вылететь Турцию. Аналогичная ситуация произошла и в столичном аэропорту «Борисполь».

По состоянию на 8:20, произошли задержки рейсов:

▫️PS 6237 Киев-Анталия а/к «МАУ» с 02:00 вылет перенесен на 14:00;

▫️PS 6233 Киев-Анталия а/к «МАУ» с 03:00 вылет перенесен на 17:30;

▫️PS 5333 Киев-Анталия а/к «МАУ» с 11:40 вылет перенесен на 18:20;

▫️PS 5331 Киев-Анталия а/к «МАУ» с 05:00 вылет перенесен на 11:00;

▫️QU 4407 Киев-Анталия а/к «Azur Air Ukraine» с 12:30 вылет перенесен 17:40.

Представители авиакомпаний сообщили, что рейсы перенесены из отсутствия разрешения со стороны Турции. В самом «Борисполе» отмечают, что задержка произошла по причинам, на которые не влияет аэропорт.

Как объяснил представитель МИД Олег Николенко, из-за задержки авиарейсов из Украины в Турцию сдвигается вылет рейсов Анталия-Киев и Анталия-Одесса.

В украинском ведомстве работают, чтобы обеспечить пассажиров питанием и временным размещением в отеле.

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