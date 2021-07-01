Люди не можуть зайти в море і кучкуються на березі

У розпал курортного сезону море в Одесі різко похолодало, тепер купатися ризикнуть далеко не всі пляжники

За останні три доби морська вода істотно стало холодною. В середньому температура знизилася приблизно на 7 градусів Цельсія. Вже вчора на пляжах Одеси було багато людей, проте ніхто не ризикнув скупатися. Ще тиждень тому море було дуже теплим і відпочиваючі, а особливо, діти просто не вилазили з води, але зараз ситуація докорінно змінилася, пише місцевий сайт 048.ua.

За даними метеорологів, 1 липня море в Одесі море буде штормить, хвилі досягнуть до 0,7 метра у висоту. Температура води складе + 15 С.

Різке зниження температури морської води пов'язують з явищем під назвою апвеллінг. Він виникає через згін поверхневих вод вітром і підйому на їх місце глибинних вод. Вітер, що дме під певним кутом з боку суші, відганяє масу води з поверхні від берега. Найбільш часто прибережний апвеллінг утворюється в червні-липні. Тривалість його змінюється від 2 до 10 діб.

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