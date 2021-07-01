Люди не могут зайти в море и кучкуются на берегу

В разгар курортного сезона море в Одессе резко похолодало, теперь купаться рискнут далеко не все пляжники

За последние трое суток морская вода существенно стало холодной. В среднем температура снизилась приблизительно на 7 градусов Цельсия. Уже вчера на пляжах Одессы было много людей, однако никто не рискнул искупаться. Еще неделю назад море было очень теплым и отдыхающие, а особенно, дети просто не вылезали из воды, но сейчас ситуация в корне изменилась, пишет местный сайт 048.ua.

По данным метеорологов, 1 июля море в Одессе море будет штормит, волны достигнут до 0,7 метра в высоту. Температура воды составит +15 С.

Резкое понижение температуры морской воды связывают с явлением под названием апвеллинг. Он возникает из-за сгона поверхностных вод ветром и подъема на их место глубинных вод. Ветер, дующий под определенным углом со стороны суши, отгоняет массу воды с поверхности от берега. Наиболее часто прибрежный апвеллинг образуется в июне-июле. Продолжительность его изменяется от 2 до 10 суток.

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