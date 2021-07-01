Їм сказали, що так відпочивати не можна!

Туристи приїхали в Одесу і розклали намети на пляжі, проте це не сподобалося місцевим чиновникам, які просто вигнали відпочиваючих

Про це пише місцевий сайт 048.ua.

Туристи, які приїхали дикуном, розташувалися в гідропарку Лузанівка. Вони огородили місце свого відпочинку тканиною-тіньовкою, встановили намети, шезлонги, туристичні трейлери. Поруч, на зеленій зоні, припаркували свої автомобілі, а їжу готували на відкритому вогні.

Це не сподобалося чиновникам Суворовської райадміністрації, які приїхали на пляж з поліцією і пояснили туристам, що так робити не можна.

"Одеса любить гостей, але не всі гості люблять Одесу. Саме таке ставлення гості показують у Лузанівці", - вважають вони.

Чиновники кажуть, що в минулі роки «завдяки» таким туристам, погоріли дерева і трава, а після відпочинку відпочиваючі залишають гори сміття і викопані ями під туалет.

Та й взагалі, враховуючи температуру повітря, це вкрай пожежонебезпечно.

Приїжджі не стали сперечатися з чиновниками і почали залишати пляж.

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