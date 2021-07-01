Туристи приїхали в Одесу і розклали намети на пляжі, проте це не сподобалося місцевим чиновникам, які просто вигнали відпочиваючих
Про це пише місцевий сайт
Туристи, які приїхали дикуном, розташувалися в гідропарку Лузанівка. Вони огородили місце свого відпочинку тканиною-тіньовкою, встановили намети, шезлонги, туристичні трейлери. Поруч, на зеленій зоні, припаркували свої автомобілі, а їжу готували на відкритому вогні.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Підвищення прожиткового мінімуму в Україні: Шмигаль розповів, чого чекати 1 липня
Як виглядає дружина Артема Довбика, який забив переможний гол за збірну України: фото парочки
Тіна Кароль у прозорій сукні за 270 доларів викликала фурор: "У мене око смикається..."
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Це не сподобалося чиновникам Суворовської райадміністрації, які приїхали на пляж з поліцією і пояснили туристам, що так робити не можна.
"Одеса любить гостей, але не всі гості люблять Одесу. Саме таке ставлення гості показують у Лузанівці", - вважають вони.
Чиновники кажуть, що в минулі роки «завдяки» таким туристам, погоріли дерева і трава, а після відпочинку відпочиваючі залишають гори сміття і викопані ями під туалет.
Та й взагалі, враховуючи температуру повітря, це вкрай пожежонебезпечно.
Приїжджі не стали сперечатися з чиновниками і почали залишати пляж.
Нагадаємо, що стихія знову розійдеться в Одеській області: що принесе перший день липня
А ще Politeka писала, що одеські курорти заполонили маленькі "хижаки", фото
Також Politeka повідомляла, що Липень розпочнеться зі злив і гроз: синоптики приголомшили прогнозом на середину літа