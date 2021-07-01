Одеситів попередили про те, що в липні магнітні бурі нахлинуть в кілька етапів
Важливу інформацію для всіх метеозалежних людей оприлюднили в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, передає Politeka.net.
Згідно з їхніми даними, в липні буде кілька важких днів, коли сонячна активність буде досягати високого рівня в порівнянні з червнем.
Так, приходу першої магнітної бурі варто очікувати 4 липня, вона буде силою в 4-5 балів.
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Наступний епізод геомагнітної активності випадає на 9 і 10 липня. Однак цього разу вона буде незначна і не перевищить трьох балів.
12 і 13 липня - третя серія метеоударів силою в 4 бали.
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Завершується цикл геомагнітної активності 29 липня. У цей день очікується магнітна буря середньої сили, які відчують метеочутливі люди і пацієнти з хронічними захворюваннями.
Експерти радять в ці небезпечні дні не перенапружуватися, не зловживати алкоголем і сигаретами, відмовитися від жирної, гострої і солоної їжі. Пережити магнітні бурі допоможуть хороший сон, душ з ранку і уникнення будь-якого стресу.
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