У перший день липня вся Одеська область опиниться під впливом негоди

Як передає Politeka.net, з новим прогнозом погоди жителів і туристів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом, з самого ранку небо над Одесою затягнеться хмарами, очікується короткочасне шквальне посилення вітру до 15-24 м / с.

Однак опади обійдуть стороною саму Одесу, а ось по області прогнозується короткочасний дощ з грозою і навіть град.

Як зазначають синоптики, температура повітря протягом дня в середньому буде в межах + 27 + 28 градусів. Вночі температура повітря знизиться до + 20 градусів.

Що стосується моря, то воно буде неспокійним. Хвилі піднімуться до 0,7 метра у висоту. Вода різко похолодала. Її температура впала на 4 градуси і становить +15 С.

Раніше ми повідомляли, що погода в Одеському регіоні на екваторі літа 2021 року буде різноманітною — і спекотною, і одночасно багатою на опади. Особливо багато дощів з грозами очікується в перші два тижні місяця.

Так, згідно з прогнозами погодного сайту gismeteo.ua, починаючи з першого липня і до 13 липня Одеса опиниться в полоні дощів.

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