У самому центрі курортної Одеси - на Приморському бульварі сталася надзвичайна подія
Про неї розповіли в прес-службі департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, рано вранці о 7.30 під час патрулювання охоронці Муніципальної варти побачили двох чоловіків, які в нетверезому стані вирішили постріляти з пістолета біля пам'ятника Дюку. Вони поставили пляшку і почали по ній стріляти як в тирі.
Насамперед охоронці зробили зауваження і попросили припинити небезпечні розваги, однак це не подіяло на правопорушників, яких довелося затримати власними силами.
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Потім їх передали викликаному поліцейському патрулю.
На чоловіків склали протокол за ст. 174 (стрілянина у невстановленому місці) Адмінкодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує п'яним стрільцям-штраф до 2550 грн.
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