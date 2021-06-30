У самому центрі курортної Одеси - на Приморському бульварі сталася надзвичайна подія

Про неї розповіли в прес-службі департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, рано вранці о 7.30 під час патрулювання охоронці Муніципальної варти побачили двох чоловіків, які в нетверезому стані вирішили постріляти з пістолета біля пам'ятника Дюку. Вони поставили пляшку і почали по ній стріляти як в тирі.

Насамперед охоронці зробили зауваження і попросили припинити небезпечні розваги, однак це не подіяло на правопорушників, яких довелося затримати власними силами.

Потім їх передали викликаному поліцейському патрулю.

На чоловіків склали протокол за ст. 174 (стрілянина у невстановленому місці) Адмінкодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує п'яним стрільцям-штраф до 2550 грн.

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