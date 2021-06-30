На одеських курортах спостерігається навала сонечок

Про це пише Politeka.net

Відпочиваючі скаржаться на настирливих комах і дивуються, з чим пов'язана їх раптова поява у великій кількості.

Як повідомляють у місцевому пабліку «Одеса як вона є», найбільше скупчення сонечок спостерігається в Кароліно-Бугазі.

"На Кароліно-Бугазі навала сонечок. Боротися з ними неможливо, а кусаються вони дуже відчутно. Якщо плануєте відпочинок-плануйте десь в іншому місці", - наголошується в публікації.

У коментарях під постом люди кажуть, що комах багато також в Одесі, Южному, Новій Дофінівці та інших місцях. Х бачать всюди: на пляжах, в парках на вікнах і підвіконнях, балконах і фасадах будинків.

За їхніми словами, боротися з комахами неможливо, до того ж вони помітно кусати.

«А вони не нагороджують людину якою-небудь гидотою типу борелій ?Якщо так, то це ще той кошмар»,

"Було таке років 10 тому. Реально дратують ці комахи. Обліплюють з ніг до голови»,

"Кусаються вони дійсно дуже відчутно. Якщо вас ніразу не кусали, це не означає, що вони не кусаються. Хижаки все ж», - пишуть в мережі.

Екологи відзначають, що велика кількість сонечок пов'язано з тим, що зараз випало багато дощів, багато зелених пагонів і листя, а на них багато попелиці, якою сонечка харчуються.

Фахівці кажуть, корівки дійсно можуть кусатися-вони все-таки хижаки, хоч і маленькі. Однак для людини їх укус абсолютно безпечний - сонечко навіть не здатна прокусити шкіру.

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