В одеському супермаркеті жінка з дитиною влаштувала бійку на касі

Відео розмістили очевидці в телеграм-канал " Х. Одеса», передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент мав місце в супермаркеті «АТБ» на Лузанівці.

За словами свідків того, що сталося, жінка почала розмахувати кулаками, тому що не поділила останню пачку стіків для айкоса (тютюнові вироби).

Примітно, що її дитина була також залучена в бійку, він відбивав свою матір від ще однієї відвідувачки цього магазину.

"Ви що творите? У вас же дитина, ви психіку порушуєте йому», - чути крики за кадром.

Раніше ми писали, підозріла валіза стала причиною справжнього переполоху в одному з районів Одеси.

Інцидент трапився вдень, 29 червня біля супермаркету «Таврія В» і аптеки на вулиці Академіка Корольова.

За словами очевидців, біля аптеки виявили підозрілу валізу і викликали рятувальників. Місце огородили стрічками, перекрили всі входи, однак при перевірці фахівцями виявилося, що у валізі знаходилися особисті речі.

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