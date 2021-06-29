В одеському супермаркеті жінка з дитиною влаштувала бійку на касі
Відео розмістили очевидці в телеграм-канал " Х. Одеса», передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент мав місце в супермаркеті «АТБ» на Лузанівці.
За словами свідків того, що сталося, жінка почала розмахувати кулаками, тому що не поділила останню пачку стіків для айкоса (тютюнові вироби).
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Примітно, що її дитина була також залучена в бійку, він відбивав свою матір від ще однієї відвідувачки цього магазину.
"Ви що творите? У вас же дитина, ви психіку порушуєте йому», - чути крики за кадром.
Раніше ми писали, підозріла валіза стала причиною справжнього переполоху в одному з районів Одеси.
Інцидент трапився вдень, 29 червня біля супермаркету «Таврія В» і аптеки на вулиці Академіка Корольова.
За словами очевидців, біля аптеки виявили підозрілу валізу і викликали рятувальників. Місце огородили стрічками, перекрили всі входи, однак при перевірці фахівцями виявилося, що у валізі знаходилися особисті речі.
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