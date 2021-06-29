На Молдванці обвалилася будівля заводу

Про НП повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.

За словами рятувальників, виробнича будівля була в аварійному стані і давно не експлуатувалася.

Сигнал про обвалення на вулиці непрямій надійшов до Служби порятунку " 101 " о 20:19 два дні тому.

По прибуттю до місця виклику рятувальники з'ясували, що часткове руйнування перекриття сталося в будівлі колишнього заводу замкових виробів на площі 20 м. кв.

Для запобігання падінню елементів бетонних конструкцій та перекриття на проїжджу частину та тротуару, співробітниками ДСНС, за допомогою автодрабини та спеціального обладнання були проведені роботи з демонтажу залізобетонної конструкції для попередження подальшого обвалення.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Зараз место інциденту огородили спеціальною стрічкою.

За даними видання Суспільне , власника зруйнованої будівлі зобов’язали відновити стіну, що впала, та привести до ладу територію заводу і запобігти повторним обвалам. Поки що відповіді від нього не отримали

До слова, стіна будинку впала на газову трубу, кадри з місця НП в Одесі.

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