В Одеській області знову оголошено штормове попередження через негоду, що насувається
Так, сьогодні в п'ятницю 11 червня в Одесі та області оголосили перший рівень небезпеки (Жовтий) у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Politeka.net
Так, у всьому регіоні очікуються сильні опади. Також варто підготуватися до Грозів, а місцями і до граду.
Такі погодні умови вважаються потенційно небезпечними.
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Тому синоптики попереджають не стояти під лінією електропередач і підходити до електропроводів, що обірвалися.
Потрібно уникати знаходження поруч з деревами, рекламними щитами і слабоукріпленими конструкціями.
До цього ми повідомляли, щороливні дощі, які обрушилися на Одеську область зіпсували життя багатьом місцевим жителям.
Справа вся в тому, що в четвер, 10 червня в результаті рясних опадів 6 присадибних ділянок в селі Пиріжна Кодимської територіальної громади виявилися підтоплені. Місцеві жителі звернулися до рятувальників допомогли впоратися з підтопленням будинків після сильних дощів.
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