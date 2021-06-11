В Одеській області знову оголошено штормове попередження через негоду, що насувається

Так, сьогодні в п'ятницю 11 червня в Одесі та області оголосили перший рівень небезпеки (Жовтий) у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Politeka.net

Так, у всьому регіоні очікуються сильні опади. Також варто підготуватися до Грозів, а місцями і до граду.

Такі погодні умови вважаються потенційно небезпечними.

Тому синоптики попереджають не стояти під лінією електропередач і підходити до електропроводів, що обірвалися.

Потрібно уникати знаходження поруч з деревами, рекламними щитами і слабоукріпленими конструкціями.

До цього ми повідомляли, щороливні дощі, які обрушилися на Одеську область зіпсували життя багатьом місцевим жителям.

Справа вся в тому, що в четвер, 10 червня в результаті рясних опадів 6 присадибних ділянок в селі Пиріжна Кодимської територіальної громади виявилися підтоплені. Місцеві жителі звернулися до рятувальників допомогли впоратися з підтопленням будинків після сильних дощів.

По прибуттю до місця виклику рятувальники із застосуванням переносної мотопомпи "Hynday RT-80" та пожежно-технічного обладнання відкачали 400 куб.м. води з присадибних ділянок по вулиці Лесі Українки та вулиці Шевченка.

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