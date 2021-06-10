Женщина из Одессы отвезла 4-летнего мальчика в другой город и бросила одного

Так, на автовокзале в Херсоне неравнодушные люди обратили внимание на маленького мальчика с синяками, который сидел и плакал. Он был без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net.

Полицейским малыш сумел сообщить только свое имя, а также сказал, что его била «мама» и что он хочет к дедушке.

Как выяснилось позже, отец 4-летнего ребенка военный и сейчас служит в Мариуполе. Мать мальчика скончалась, и мужчина оставил своего сына 23-летней сожительнице, с которой проживал в Одесской области и называл ее «мамой». Мачеха поссорилась с мужчиной и сказала, что отвезет ребенка к бабушке и дедушке. Но вместо этого отвезла 4-летнего ребенка из Одессы в Херсон и бросила на автовокзале.

Камеры видеонаблюдения сняли, как она вместе с мальчиком приезжает на рейсовом автобусе, а затем одна уезжает в обратном направлении. Судя по кадрам, женщина беременная.

После огласки удалось найти бабушку и дедушку ребенка, они проживают в Николаевской области. Пожилая пара была шокирована ситуацией. На данный момент они уже забрали ребенка. После инцидента с ребенком отец срочно выехал домой.

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