В Одесской области снова объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды

Так, сегодня в пятницу 11 июня в Одессе и области объявили первый уровень опасности (желтый) в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Politeka.net

Так, во всем регионе ожидаются сильные осадки. Также стоит подготовиться к грозам, а местами и к граду.

Такие погодные условия считаются потенциально опасными.

Поэтому синоптики предупреждают не стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Нужно избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и слабоукрепленными конструкциями.

До этого мы сообщали, проливные дожди, которые обрушились на Одесскую область подпортили жизнь многим местным жителям.

Дело всё в том, что в четверг, 10 июня в результате обильных осадков 6 приусадебных участков в селе Пирожная Кодымской территориальной общины оказались подтоплены. Местные жители обратились к спасателям помогли справиться с подтоплением домов после сильных дождей.

По прибытию к месту вызова спасатели с применением переносной мотопомпы «Hynday RT-80» и пожарно-технического оборудования откачали 400 куб. м. воды с приусадебных участков по улице Леси Украинки и улицы Шевченко.

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