В Одесі небайдужі люди влаштували самосуд над можливим педофілом

Розголосу історії дав телеграм-канад "Одеса як вона є" , також там показали фото мерцавця, передає Politeka.net.

За словами очевидців, вони побачили чоловіка, який силою тягнув у парк дитину. Це сталося ввечері 10 червня на вулиці Ядова.

Місцевим жителям ця дівчинка виявилася знайома, вона хвора на ДЦП. Люди відбили дитину у педофіла, а його побили.

Крім того, вони сповістили поліцію.

Пізніше в соціальних мережах розшукували свідків подій, мабуть для того, щоб дати свідчення поліції.

Раніше ми писали, в Одесі на селищі Котовського молодий хлопець заманив сусідську дівчинку в гараж і витворяв з нею моторошні речі.

19-річного педофіла затримали на вулиці Жоліо-Кюрі.

До правоохоронців звернулася одеситка і розповіла, що сусід покликав в гараж її 8-річну дочку, де зняв трусики з дитини і здійснював дії сексуального характеру.

Поліцейські затримали підозрюваного і доставили в райвідділ.

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