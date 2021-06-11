В Одесі небайдужі люди влаштували самосуд над можливим педофілом
Розголосу історії дав телеграм-канад "Одеса як вона є" , також там показали фото мерцавця, передає Politeka.net.
За словами очевидців, вони побачили чоловіка, який силою тягнув у парк дитину. Це сталося ввечері 10 червня на вулиці Ядова.
Місцевим жителям ця дівчинка виявилася знайома, вона хвора на ДЦП. Люди відбили дитину у педофіла, а його побили.
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Крім того, вони сповістили поліцію.
Пізніше в соціальних мережах розшукували свідків подій, мабуть для того, щоб дати свідчення поліції.
Раніше ми писали, в Одесі на селищі Котовського молодий хлопець заманив сусідську дівчинку в гараж і витворяв з нею моторошні речі.
19-річного педофіла затримали на вулиці Жоліо-Кюрі.
До правоохоронців звернулася одеситка і розповіла, що сусід покликав в гараж її 8-річну дочку, де зняв трусики з дитини і здійснював дії сексуального характеру.
Поліцейські затримали підозрюваного і доставили в райвідділ.
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А ще Politeka писала, що діти влаштували свавілля на одеському кладовищі, відео: "Пили, матюкалися і..."
Також Politeka повідомляла, що жеєнщина вивезла 4-річного хлопчика з Одеси в інше місто і зникла: "сидів і плакав на вокзалі"