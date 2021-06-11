В Одессе неравнодушные люди устроили самосуд над возможным педофилом
Огласку истории предал телеграм-канад «Одесса как она есть», также там показали фото мерцавца, передает Politeka.net.
По словам очевидцев, они увидели мужчину, который силой тащил в парк ребенка. Это произошло вечером 10 июня на улице Ядова.
Местным жителям эта девочка оказалась знакома, она больна ДЦП. Люди отбили ребенка у педофила, а его поколотили.
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Кроме того, они оповестили полицию.
Позже в социальных сетях разыскивали свидетелей событий, видимо для того, чтобы дать показания полиции.
Ранее мы писали, в Одессе на поселке Котовского молодой парень заманил соседскую девочку в гараж и вытворял с ней жуткие вещи.
19-летнего педофила задержали на улице Жолио-Кюри.
К правоохранителям обратилась одесситка и рассказала, что сосед позвал в гараж ее 8-летнюю дочь, где снял трусики с ребенка и совершал действия сексуального характера.
Полицейские задержали подозреваемого и доставили в райотдел.
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