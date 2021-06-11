В Одессе неравнодушные люди устроили самосуд над возможным педофилом

Огласку истории предал телеграм-канад «Одесса как она есть», также там показали фото мерцавца, передает Politeka.net.

По словам очевидцев, они увидели мужчину, который силой тащил в парк ребенка. Это произошло вечером 10 июня на улице Ядова.

Местным жителям эта девочка оказалась знакома, она больна ДЦП. Люди отбили ребенка у педофила, а его поколотили.

Кроме того, они оповестили полицию.

Позже в социальных сетях разыскивали свидетелей событий, видимо для того, чтобы дать показания полиции.

Ранее мы писали, в Одессе на поселке Котовского молодой парень заманил соседскую девочку в гараж и вытворял с ней жуткие вещи.

19-летнего педофила задержали на улице Жолио-Кюри.

К правоохранителям обратилась одесситка и рассказала, что сосед позвал в гараж ее 8-летнюю дочь, где снял трусики с ребенка и совершал действия сексуального характера.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в райотдел.

Напомним, что мужчина пошел на жуткое преступление со школьницей: "Выпросил фото и добился встречи"

А еще Politeka писала, что дети устроили беспредел на одесском кладбище, видео: "Пили, матерились и..."

Также Politeka сообщала, что женщина вывезла 4-летнего мальчика из Одессы в другой город и исчезла: "Сидел и плакал на вокзале"