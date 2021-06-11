Проливні дощі, які обрушилися на Одеську область зіпсували життя багатьом місцевим жителям

Справа вся в тому, що в четвер, 10 червня в результаті рясних опадів 6 присадибних ділянок в селі Пиріжна Кодимської територіальної громади виявилися підтоплені. Місцеві жителі звернулися до рятувальників допомогли впоратися з підтопленням будинків після сильних дощів.

Кадри наслідків негоди розмістила в мережі прес-служба обласного ДСНС, передає Politeka.net.

По прибуттю до місця виклику рятувальники із застосуванням переносної мотопомпи "Hynday RT-80" та пожежно-технічного обладнання відкачали 400 куб.м. води з присадибних ділянок по вулиці Лесі Українки та вулиці Шевченка.

«Не допущено руйнування об'єктів інфраструктури та відновлено нормальні умови життєдіяльності мешканців", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, в п'ятницю 11 червня Одеса і область як і раніше будуть в полоні негоди.

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, небо над Одесою буде ясним до обіду, а після затягнеться грозовими хмарами і піде короткочасний дощ.

В Одесі трохи похолодає. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від 16 до 23 градусів вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний, зі швидкістю до 4 метрів в секунду.

Море на одеському узбережжі залишиться спокійним. Хвилі піднімуться до 0,1 - 0,2 метра у висоту. Температура морської води прогріється до + 19 градусів.

Нагадаємо, що стихія з новою силою пошарпала Одесу, місто засипало градом: відео

Як повідомляла Politeka, Одесу знову заллє дощами з потеплінням до + 26: якою буде погода на тижні

Також Politeka писала, що стихія розбушується в Одесі: синоптики попередили, що принесе Чорноморський циклон



