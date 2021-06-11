Проливные дожди, которые обрушились на Одесскую область подпортили жизнь многим местным жителям

Дело всё в том, что в четверг, 10 июня в результате обильных осадков 6 приусадебных участков в селе Пирожная Кодымской территориальной общины оказались подтоплены. Местные жители обратились к спасателям помогли справиться с подтоплением домов после сильных дождей.

Кадры последствий непогоды разместила в сети пресс-служба областного ГСЧС, передает Politeka.net.

По прибытию к месту вызова спасатели с применением переносной мотопомпы «Hynday RT-80» и пожарно-технического оборудования откачали 400 куб. м. воды с приусадебных участков по улице Леси Украинки и улицы Шевченко.

«Не допущено разрушение объектов инфраструктуры и восстановлены нормальные условия жизнедеятельности жителей», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, в пятницу 11 июня Одесса и область по-прежнему будут в плену непогоды.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, небо над Одессой будет ясным до обеда, а после затянется грозовыми тучами и пойдет кратковременный дождь.

В Одессе немного похолодает. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от 16 до 23 градусов выше нуля. Ветер обещают северо-западный, со скоростью до 4 метров в секунду.

Море на одесском побережье останется спокойным. Волны поднимутся до 0,1-0,2 метра в высоту. Температура морской воды прогреется до +19 градусов.

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