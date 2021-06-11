В Одесі змія влаштувала переполох на дитячому майданчику

В Одесі величезна півтораметрова змія залізла на дитячий майданчик і викликала паніку серед городян. Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався вдень у четвер 10 червня в Аркадії.

Судячи з кадрів, найімовірніше, це неотруйний полоз.

Відзначимо, що для людини це вид плазуна безпечний. Хоча веде в основному наземний спосіб життя, вміє лазити по деревах. Харчується ящірками, але не гребує гризунами і птахами, а при нагоді охоче поїдає пташині кладки

Раніше ми повідомляли, в п'ятницю 11 червня Одеса і область як і раніше будуть в полоні негоди.

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, небо над Одесою буде ясним до обіду, а після затягнеться грозовими хмарами і піде короткочасний дощ.

В Одесі трохи похолодає. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від 16 до 23 градусів вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний, зі швидкістю до 4 метрів в секунду.

Море на одеському узбережжі залишиться спокійним. Хвилі піднімуться до 0,1 - 0,2 метра у висоту. Температура морської води прогріється до + 19 градусів.

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