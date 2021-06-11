В Одессе змея устроила переполох на детской площадке
В Одессе огромная полутораметровая змея залезла на детскую площадку и вызвала панику среди горожан. Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел днем в четверг 10 июня в Аркадии.
Судя по кадрам, вероятнее всего, это неядовитый полоз.
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Отметим, что для человека это вид пресмыкающегося неопасен. Хотя ведет в основном наземный образ жизни, умеет лазить по деревьям. Питается ящерицами, но не брезгует грызунами и птицами, а при случае охотно поедает птичьи кладки
Ранее мы сообщали, в пятницу 11 июня Одесса и область по-прежнему будут в плену непогоды.
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, небо над Одессой будет ясным до обеда, а после затянется грозовыми тучами и пойдет кратковременный дождь.
В Одессе немного похолодает. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от 16 до 23 градусов выше нуля. Ветер обещают северо-западный, со скоростью до 4 метров в секунду.
Море на одесском побережье останется спокойным. Волны поднимутся до 0,1-0,2 метра в высоту. Температура морской воды прогреется до +19 градусов.
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