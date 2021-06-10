В Одеській області суд виніс рішення горе-батькові, який розбещував свою 5-річну дочку
Як передає Politeka.net, Подробиці повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
У суді довели, що в листопаді минулого року 30-літній житель Миколаївського району розбещував свою 5-річну дитину. Причому робив це неодноразово. Всього у обвинуваченого четверо дітей.
"Залишившись з дівчинкою вдома один, він говорив їй лягти разом з ним в ліжко, після чого втілював в життя свої сексуальні фантазії", – прокоментували дії горе-татуся.
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Вироком Миколаївського районного суду зловмисника визнано винним і засуджено до 5 років ув'язнення.
Відзначається, що потерпілу дівчинку, її молодших брата і сестру вилучили з сім'ї соціальні служби. Четверта дитина ще немовля, він знаходиться з матір'ю.
До цього ми повідомляли, в Одесі на селищі Котовського молодий хлопець заманив сусідську дівчинку в гараж і витворяв з нею моторошні речі.
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До правоохоронців звернулася одеситка і розповіла, що сусід покликав в гараж її 8-річну дочку, де зняв трусики з дитини і здійснював дії сексуального характеру.
Поліцейські затримали підозрюваного і доставили в райвідділ.
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