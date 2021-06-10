В Одесской области суд вынес решение горе-отцу, который развращал свою 5-летнюю дочь
Как передает Politeka.net, подробности сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В суде доказали, что в ноябре прошлого года 30-летний житель Николаевского района развращал своего 5-летнего ребенка. Причем делал это неоднократно. Всего у обвиняемого четверо детей.
"Оставшись с девочкой дома один, он говорил ей лечь вместе с ним в постель, после чего воплощал в жизнь свои сексуальные фантазии", – прокомментировали действия горе-папаши.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
"Такого бедствия не было 30 лет": украинский город ушел под воду, кадры последствий ливня
Отвергнутый Мишиной Тригубенко объявился в компании экс-жены Узелкова: "Смотрите..."
"Холостячка" Огневич выбрала для съемок первого эфира провальный образ: "Просто отвратительное платье"
Солнечное затмение в Украине 10 июня: для кого это опасно и как уберечься
Приговором Николаевского районного суда злоумышленник признан виновным и приговорен к 5 годам заключения.
Отмечается, что потерпевшую девочку, ее младших брата и сестру изъяли из семьи социальные службы. Четвертый ребенок еще младенец, он находится с матерью.
До этого мы сообщали, в Одессе на поселке Котовского молодой парень заманил соседскую девочку в гараж и вытворял с ней жуткие вещи.
19-летнего педофила задержали на улице Жолио-Кюри.
К правоохранителям обратилась одесситка и рассказала, что сосед позвал в гараж ее 8-летнюю дочь, где снял трусики с ребенка и совершал действия сексуального характера.
Полицейские задержали подозреваемого и доставили в райотдел.
Напомним, что мужчина пошел на жуткое преступление со школьницей: "Выпросил фото и добился встречи"
А еще Politeka писала, что дети устроили беспредел на одесском кладбище, видео: "Пили, матерились и..."
Также Politeka сообщала, что всплыли новые детали ЧП в детском лагере под Одессой: пострадавших гораздо больше