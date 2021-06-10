В Одесской области суд вынес решение горе-отцу, который развращал свою 5-летнюю дочь

Как передает Politeka.net, подробности сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде доказали, что в ноябре прошлого года 30-летний житель Николаевского района развращал своего 5-летнего ребенка. Причем делал это неоднократно. Всего у обвиняемого четверо детей.

"Оставшись с девочкой дома один, он говорил ей лечь вместе с ним в постель, после чего воплощал в жизнь свои сексуальные фантазии", – прокомментировали действия горе-папаши.

Приговором Николаевского районного суда злоумышленник признан виновным и приговорен к 5 годам заключения.

Отмечается, что потерпевшую девочку, ее младших брата и сестру изъяли из семьи социальные службы. Четвертый ребенок еще младенец, он находится с матерью.

До этого мы сообщали, в Одессе на поселке Котовского молодой парень заманил соседскую девочку в гараж и вытворял с ней жуткие вещи.

19-летнего педофила задержали на улице Жолио-Кюри.

К правоохранителям обратилась одесситка и рассказала, что сосед позвал в гараж ее 8-летнюю дочь, где снял трусики с ребенка и совершал действия сексуального характера.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в райотдел.

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