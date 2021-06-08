В Одесі громадські діячі промишляли розбоями на залізниці

Шестеро людей, які входили до складу злочинного угруповання, вже затримали силовики повідомляє 7 канал.

Напад стався в липні минулого року. Зловмисники погрожували машиністам битами, гумовими кийками і ножем, і відібрали дизельне паливо.

Встановлено, що до злочину причетні шестеро одеситів, що входять в одну з громадських організацій.

Популярні новини зараз

Аллу Пугачову, яку всі бояться, довели до сліз на публіці: "Негідник"

Над Булітко з "Дизель шоу" познущалися в Миколаєві, з'явилися кадри: "З вікна готелю..."

Комаров з "Світ навиворіт" несподівано звернувся до українців: "Як я втомився і все це ненавиджу"

Вибухи гримлять на складах боєприпасів, люди кинулися в бомбосховища: кадри великої НП в Європі

12-річна дитина загинула під час шкільної екскурсії: подробиці трагедії на Львівщині
Показати ще

Оперативники Управління стратегічних розслідувань Національної поліції провели обшуки в квартирах і автомобілях підозрюваних. У них вилучили мобільні телефони, ніж і пістолет.

Одному із затриманих вже повідомили про підозру, іншим-планують найближчим часом.

Не так давно ми повідомляли, спецназ затримав відомого активіста, лідера одеського "Автомайдан" Євгена Резвушкіна.

Його підозрюють у вимаганні у великих розмірах і "кришуванні" бізнесу.

Резвушкіна затримали в Біляївському районі, коли він вимагав щомісячну плату «за дах» у розмірі 80 тисяч гривень.

За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній бізнесменці фізичною розправою і знищенням майна, яке їй належить. Жінка відразу звернулася в поліцію.

Нагадаємо, що в Одесі банкомат видав клієнтці фальшиві гроші: що кажуть у Приватбанку

Як повідомляла Politeka, в Одесі молодий робітник зірвався з висоти 8-го поверху, кадри НП: медики рятують йому життя

Також Politeka писала, що маршрутка влетіла в бензовоз на трасі Київ-Одеса: перші кадри масштабної аварії