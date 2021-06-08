В Одесі громадські діячі промишляли розбоями на залізниці
Шестеро людей, які входили до складу злочинного угруповання, вже затримали силовики повідомляє 7 канал.
Напад стався в липні минулого року. Зловмисники погрожували машиністам битами, гумовими кийками і ножем, і відібрали дизельне паливо.
Встановлено, що до злочину причетні шестеро одеситів, що входять в одну з громадських організацій.
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Оперативники Управління стратегічних розслідувань Національної поліції провели обшуки в квартирах і автомобілях підозрюваних. У них вилучили мобільні телефони, ніж і пістолет.
Одному із затриманих вже повідомили про підозру, іншим-планують найближчим часом.
Не так давно ми повідомляли, спецназ затримав відомого активіста, лідера одеського "Автомайдан" Євгена Резвушкіна.
Його підозрюють у вимаганні у великих розмірах і "кришуванні" бізнесу.
Резвушкіна затримали в Біляївському районі, коли він вимагав щомісячну плату «за дах» у розмірі 80 тисяч гривень.
За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній бізнесменці фізичною розправою і знищенням майна, яке їй належить. Жінка відразу звернулася в поліцію.
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